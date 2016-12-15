Європарламент знову переніс український безвіз, тепер – на квітень

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Четвер, 15 грудня 2016, 15:15

Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Така інформація міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП.

За оновленою інформацією, українське питання буде поставлене на голосування 3 квітня.

За оновленим планом, це питання буде розглянуте в пленарному залі 3 квітня. Кілька днів тому Європарламент вже переносив прогнозну дату розгляду українського безвізу з 18 січня на 1 лютого. Тоді це пояснювали процедурними питаннями.

Примітно, що розгляд законодавчої ініціативи щодо скасування віз для Грузії відбудеться раніше, 2 лютого.

Як повідомляла "Європейська правда", згодом розгляд безвізового режиму для Украни та Грузії знову може бути об'єднаний в один пакет - саме такий план передбачений рішенням країн-членів.

За даними деяких джерел, ЄС хоче використати процедурні важелі, щоби перенести запуск безвізового режиму на період після президентських виборів у Франції, які відбудуться в квітні та травні 2017 року.

Детальніше про це - в статті "#колибезвіз: внутрішні документи ЄС щодо України та Грузії".

Про процедуру призупинення безвізу читайте в публікації "Безвізовий запобіжник ЄС: Брюссель збільшує ціну розвороту реформ в Україні".

Європейська правда

Теми: візи
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Коментарі — 5
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IP: 91.222.169.---MR_Holms15.12.2016 17:56
...какой безвизовый режим для страны с самым высоким уровнем коррупции в Европе и открытым военным конфликтом?.. пора давно купить ГЗМ...
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IP: 149.156.230.---Бийлихомобземлю15.12.2016 17:52
ну не сама пріятна вєщь канєшна, але тут всьо просто. Мусить країна мати свою гідність, в сенсі велику ціну на міжнародній арені. Ми нуль. І маємо цінність тільки як потенціално більша проблема ніж на сьогодні є. Тобто якщо нас заграбастає Росія, то проблем у Європи значно прибавиться. Але мусимо вибирати таку владу, щоб наша цінність постала в іншому вимірі ніж потенціна жертва. Не знаю, де вяти тих супер лідерів, але я наприклад приглядаюся до Портнікова. Такий президент мені би дуже імпонував. Сумно ж бо жити без мудрої влада бляха...
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IP: 91.197.171.---fes421415.12.2016 17:47
Коли повинні були прийняти закон про е/декларування? До 2016 року. А коли прийняли? Так отож. Це теж саме що домовитись з сусідом про святкування разом Нового Року, де він повинен від себе принести торт. Ви чекаєте, розраховуєте на той торт, а він у 23-00 замість торту приносить борошно, масло, яйця, горіхи...
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IP: 77.120.47.---kinolt1115.12.2016 17:19
Так, дійсно правда, Першого квітня. Хіба Порошенко знає іншу дату.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk15.12.2016 16:27
Лохом бути образливо. Але коли ти лох по добрій волі і всім розповідаєш, що ти лох-це вже діагноз.
З квітня засіданя перенесуть на травень, а там підспіють відпустки і перенесуть на жовтень, потім на грудень а потім на квітень. А далі читайте спочатку.
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