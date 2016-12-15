Європарламент знову переніс український безвіз, тепер – на квітень
Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Така інформація міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП.
За оновленою інформацією, українське питання буде поставлене на голосування 3 квітня.
За оновленим планом, це питання буде розглянуте в пленарному залі 3 квітня. Кілька днів тому Європарламент вже переносив прогнозну дату розгляду українського безвізу з 18 січня на 1 лютого. Тоді це пояснювали процедурними питаннями.
Примітно, що розгляд законодавчої ініціативи щодо скасування віз для Грузії відбудеться раніше, 2 лютого.
Як повідомляла "Європейська правда", згодом розгляд безвізового режиму для Украни та Грузії знову може бути об'єднаний в один пакет - саме такий план передбачений рішенням країн-членів.
За даними деяких джерел, ЄС хоче використати процедурні важелі, щоби перенести запуск безвізового режиму на період після президентських виборів у Франції, які відбудуться в квітні та травні 2017 року.
Детальніше про це - в статті "#колибезвіз: внутрішні документи ЄС щодо України та Грузії".
Про процедуру призупинення безвізу читайте в публікації "Безвізовий запобіжник ЄС: Брюссель збільшує ціну розвороту реформ в Україні".
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