Ватажок бойовиків ОРДО заявив, що з Савченко не домовилися

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко підтвердив, що спільно з ватажком ОРЛО Ігорем Плотницьким зустрічався в Мінську з депутатом Верховної Ради Надією Савченко.

Про це він заявив у четвер, передає видання, яке контролюють бойовики.

"Зустріч дійсно була. Порушувалося питання виконання Мінських домовленостей і пункт обміну полоненими "всіх на всіх". Ми запропонували три варіанти. Радий, що не тільки представники України в Контактній групі, але і представники Верховної ради хочуть, щоб цей процес закінчився. Конкретно жодних домовленостей не досягнуто", - сказав Захарченко.

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" - один з ключових пунктів Мінських домовленостей.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим"