Ватажок бойовиків ОРДО заявив, що з Савченко не домовилися
Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко підтвердив, що спільно з ватажком ОРЛО Ігорем Плотницьким зустрічався в Мінську з депутатом Верховної Ради Надією Савченко.
Про це він заявив у четвер, передає видання, яке контролюють бойовики.
"Зустріч дійсно була. Порушувалося питання виконання Мінських домовленостей і пункт обміну полоненими "всіх на всіх". Ми запропонували три варіанти. Радий, що не тільки представники України в Контактній групі, але і представники Верховної ради хочуть, щоб цей процес закінчився. Конкретно жодних домовленостей не досягнуто", - сказав Захарченко.
Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" - один з ключових пунктів Мінських домовленостей.
Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим"
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Савченко втягує в свою авантюру матерів і дружин полонених, які також починають голодування (на відміну від Савченко, справжнє)
Савченко заявляє, що вона вже припинила голодування попутно набравши вагу.
Савченко зізналася, що їздила на окуповану територію нібито з метою спілкування з полоненими?
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками терористів.
Потім пояснивши, що нібито з метою визволення?
Савченко заявляє, що домовилася про обмін (складено списки обміну) 226-українців на 52-бойовиків?
І можна би було вітати таку "перемогу", нехай піариться, аби наших звільнили, якби не 2 але
1-Але Ірина Геращенко заявила, що спроба домовитись про обмін в форматі 226 на 42 зірвалася. Бойовики не хочуть мінятися.(через Савченко)?
Надія десь чула цифри 226 чужої роботи, а тепер їх озвучила?
Але може "наша надія" все ж таки домовилась?
2-Але реальна ж кількість наших полонених не 226