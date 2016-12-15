Сущенко подякував, що його не забувають
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив відео з Романом Сущенком, зроблене в перерві засідання апеляційного суду.
Запис оприлюднений на ФБ-сторінці Цимбалюка.
Сущенко дякує журналістам за підтримку.
При цьому співробітники суду забороняють задавати питання: "Не задаємо питання", - різко обриває хтось питання журналістів.
За словами Цимбалюка, Сущенко не мав жодних ілюзій щодо російського правосуддя.
"Дивуюся його спокою і витримці", - додав Цимбалюк.
Українська правда
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