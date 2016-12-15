Сущенко подякував, що його не забувають

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Четвер, 15 грудня 2016, 15:58

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив відео з Романом Сущенком, зроблене в перерві засідання апеляційного суду.

Запис оприлюднений на ФБ-сторінці Цимбалюка.

Сущенко дякує журналістам за підтримку.

При цьому співробітники суду забороняють задавати питання: "Не задаємо питання", - різко обриває хтось питання журналістів.

За словами Цимбалюка, Сущенко не мав жодних ілюзій щодо російського правосуддя.

"Дивуюся його спокою і витримці", - додав Цимбалюк.

Українська правда

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