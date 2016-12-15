Порошенко просить ВР негайно завадити злочинцям уникати відповідальності

Президент Петро Порошенко просить невідкладно розглянути проект закону щодо удосконалення механізмів притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які у складі організованих груп та злочинних організацій скоїли особливо тяжкі злочини.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Так президент направив до ВР проект Закону №5490.

Завданням законопроекту є удосконалення положень діючого законодавства, які наразі створюють умови для уникнення кримінальної відповідальності особами, які у складі організованих груп та злочинних організацій скоїли особливо тяжкі злочини.

Йдеться також про приведення його у відповідність до практики Європейського суду з прав людини і забезпечення права на справедливий суд, удосконалення положень діючого законодавства, які регулюють питання відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження, здійснення спеціального досудового розслідування та судового провадження.

Проектом пропонується передбачити можливість здійснення виклику особи, яка перебуває за межами України, шляхом надіслання повістки за останнім відомим місцем її проживання чи перебування та обов’язкового публікування в друкованих засобах масової інформації Кабміну або Верховної ради та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування.

У таких випадках особа вважається належним чином ознайомлена зі змістом повістки про виклик з моменту її опублікування у цих засобах масової інформації.

Законопроект передбачає також збільшення до вісімнадцяти місяців максимально допустимого строку тримання під вартою для випадків, коли йдеться про особливо складні кримінальні провадження щодо особливо тяжких злочинів, скоєних організованими групами, злочинним організаціями.

У прес-службі зазначають, що ухвалення цього закону дозволить виправити існуючі недоліки кримінального процесу у питанні відкриття матеріалів досудового розслідування сторонами кримінального провадження та встановити належні гарантії судового контролю над таким процесом.

Законопроект спрямований усунення недоліків здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження. Зміни також мають на меті удосконалення положення щодо строків тримання під вартою і досудового розслідування та підстав і порядку їх продовження, що сприятиме уникненню від відповідальності осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Українська правда