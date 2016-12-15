Росіяни вимагають амністії бойовиків ОРДЛО без суду до Різдва

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Четвер, 15 грудня 2016, 17:34

Представник РФ в тристоронньої контактній групі на мінських переговорах Борис Гризлов закликав президента України Петра Порошенка оголосити до Різдва амністію учасникам конфлікту.

Про це він завив в інтерв'ю ТАСС.

"Я вже звертався до Петра Порошенка із закликом оголосити максимально широку амністію до Різдва. Безумовно, ми будемо продовжувати цю роботу в контактній групі, поки люди не повернуться до своїх родин", - сказав Гризлов.

Він заявив, що повинні бути досягнуті домовленості щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

На зустрічі контактної групи 7 грудня українська сторона заявила про готовність до Нового року організувати обмін полоненими в Донбасі за формулою 42 своїх військовослужбовців на 228 затриманих, які були озвучені з боку опонентів.

Росія і бойовики весь час наполягають на амністії для них.

За інформацією СБУ, під час таємної зустрічі в Мінську ватажків бойовиків і депутата Савченко кулуарно обговорювалися також питання амністії і зняття економічних санкцій. Савченко заявила, що "навіть слово амністія на цій зустрічі не називалося".

Геращенко заявляла, що луганські бойовики вимагають амністувати і звільнити понад 440 осіб.

Україна наполягає, що амністія може стосуватися тільки тих, хто не здійснював військові злочини. А це може довести тільки суд, виключно на базі українського законодавства.

Теми: Росія Донбас Мінські угоди
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