Охендовський вийшов з допиту "готовим до співпраці"

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Четвер, 15 грудня 2016, 18:04

Глава ЦВК Михайло Охендовський готовий співпрацювати зі слідством.

Про це він заявив у четвер, вийшовши після допиту у НАБУ.

"Я зацікавлений у співпраці зі слідством з єдиною метою – довести свою непричетність до будь-яких кримінальних правопорушень", - сказав він.

Охендовський розповів, що із детективами встановилась "нормальна співпраця" і він готовий прийти на наступний допит, коли попросять у НАБУ.

Він також заявив, що "мав усі підстави заявити клопотання про закриття провадження".

Допит тривав близько 4 годин.

Як відомо, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський прийшов на допиту у Національне антикорупційне бюро у четвер близько 14.00.

Як відомо, про вручення підозри Охендовському у вівторок повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфір.

Українська правда

Теми: ЦВК НАБУ
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.247.---Evgeniy Stolyarenko15.12.2016 18:58
ЦЮК:
Михайло Охендовський має компромату на нинішню минулу владу не менше чим Мельниченко з Онищенком разом взятих. І скоріше усього буде його використовувати з метою уникнути кримінальної відповідальності. Чи може він втекти за кордон? Думаю, що ні. За кордоном представникам влади трудніше буде з ним домовитесь.
ну так он практически прямо об этом и заявил, и судя по тому, что он УШЕЛ из НАБУ, а не арестован - это устраивает обе стороны.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko15.12.2016 18:36
Очередной холостой выстрел НАБУ. Почему, интересно, НАБУ не подало прошение на арест? и не арестовало Охендовского? что это за тенденция у НАБУ к такому милосердию по отношению к коррупционерам?
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IP: 93.74.55.---ЦЮК15.12.2016 18:32
Михайло Охендовський має компромату на нинішню минулу владу не менше чим Мельниченко з Онищенком разом взятих. І скоріше усього буде його використовувати з метою уникнути кримінальної відповідальності. Чи може він втекти за кордон? Думаю, що ні. За кордоном представникам влади трудніше буде з ним домовитесь.
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