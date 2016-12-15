Бойовики в четвер обстрілювали район Маріуполя, застосували БМП

00
0
Четвер, 15 грудня 2016, 18:39

Протягом дня бойовики в основному атакували Маріупольській напрямок.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО станом н 18 годину.

Згідно з повідомленням, з 17 обстрілів, 15 відбувалися саме в районі Маріуполя.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці.

З озброєння БМП стріляли по Водяному, а по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському – з тих же видів озброєння – Новозванівку.

Українська правда

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росіяни вимагають амністії бойовиків ОРДЛО без суду до Різдва 15 грудня 2016, 17:34
У СБУ сподіваються на допомогу УПЦ МП у звільненні заручників 15 грудня 2016, 15:50
Київ передає 15 людей зі списку ОРДЛО, щоб розблокувати обмін 15 грудня 2016, 13:22
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики в четвер обстрілювали район Маріуполя, застосували БМП
Росіяни вимагають амністії бойовиків ОРДЛО без суду до Різдва
Під час рейду на ринку у Криму затримали не менше 5 громадян України
Інтерпол вже 2 роки блокує картку про міжнародний розшук Присяжнюка
Усі новини
BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату

Інтерв'ю

Різатдінова: У спорті я зробила максимум, далі – докторська, книга та сім’я