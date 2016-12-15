Бойовики в четвер обстрілювали район Маріуполя, застосували БМП
Протягом дня бойовики в основному атакували Маріупольській напрямок.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО станом н 18 годину.
Згідно з повідомленням, з 17 обстрілів, 15 відбувалися саме в районі Маріуполя.
З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці.
З озброєння БМП стріляли по Водяному, а по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери.
На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї.
На Луганському – з тих же видів озброєння – Новозванівку.
Українська правда
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