Охендовський просить закрити справу проти нього

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 02:21

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив клопотання про закриття кримінального провадження стосовно себе через "нікчемність почеркознавчої експертизи".

Про це повідомляє BBC.

"Я сподіваюся на швидкий розгляд цього клопотання органом досудового слідства", - заявив  Охендовський.

Він додав, що має достатньо аргументів для спростування усіх тверджень, які містяться у повідомленні про підозру.

Він зазначив, що в ході допиту йому та його захисникам вдалося спростувати всі фактичні обставини, на яких ґрунтується повідомлення про підозру. За його словами, його адвокатам вдалося довести "нікчемність почеркознавчої експертизи".

Охендовський підкреслив, що не збирається залишати Україну.

Як відомо, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський прийшов на допиту у Національне антикорупційне бюро у четвер близько 14.00, після чого заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Як відомо, про вручення підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовському  повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфір.

Теми: ЦВК НАБУ
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