Туск: Відповідальність за угоду Україна-ЄС лежить на Нідерландах

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 03:42

Відповідальність за ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС нині лежить виключно на Нідерландах.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск за результати саміту ЄС у четвер у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Ми зробили все, щоб бути допомогти спасінню Угоди про асоціацію, яка нині вже ратифікована 27 країнами-членами та Європарламентом. Ми ухвалили юридично зобов’язуюче рішення з метою сприяння ратифікації у Нідерландах. Це рішення стосується усіх занепокоєнь, висловлених голландськими виборцями. Нині відповідальність лежить на Нідерландах щодо ратифікації", - сказав Туск.

Він наголосив, що завершення ратифікації Угоди є надзвичайно важливою не лише для України, але й для геополітичної відповідальності ЄС.

Як повідомлялося, Європейська рада узгодила рішення про завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Повний текст домовленості читайте в публікації "ЄС знайшов вихід з кризи щодо Угоди про асоціацію з Україною". Аналіз її причин та ризиків – у статті "Нідерланди та асоціація: що затвердять в четвер у Брюсселі"

Теми: ЄС асоціація
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