Підозрюваний в організації путчу в Чорногорії засвітився на фото з Лавровим

Підозрюваний у змові з метою вбивства прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча опублікував фотографію, де він стоїть поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час його візиту в Белград на цьому тижні.

Про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 12 грудня у Белграді покладав вінки у меморіалі де поховані радянські солдати, загиблі в роки Другої світової війни. Зазначену фотографію, Неманья Рістіч, який перебуває у розшуку в Чорногорії, опублікував у Instagram 13 грудня. На зображенні Рістіч стоїть за кілька кроків від Лаврова.

Неманья Рістіч крайній зліва

Як зазначає видання, присутність Рістіча так близько до російського дипломата викликає численні запитання, у тому числі, як він зміг пройти на територію, яка суворо охоронялася у зв’язку з візитом Лаврова.

Також виникає питання про співпрацю Сербії з Чорногорією у розслідуванні невдалої спроби путчу, у якому взяли участь двоє російських громадян, більше 20 громадян Сербії і Чорногорії та неідентифіковані члени проросійської опозиційної партії Чорногорії.

Нагадаємо, 16 жовтня в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Як повідомлялося, прокурор Чорногорії Мілівоє Катніч заявив, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича, щоб привести до влади опозиційну партію.

Кремль категорично відкинув можливість причетності Москви до спроб організації будь-яких протиправних дій у Чорногорії.

Пізніше стало відомо, що організатори невдалого путчу в Чорногорії брали участь у російській операції з організації окупації Криму.