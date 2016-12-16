Підозрюваний в організації путчу в Чорногорії засвітився на фото з Лавровим

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 05:02

Підозрюваний у змові з метою вбивства прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча опублікував фотографію, де він стоїть поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час його візиту в Белград на цьому тижні.

Про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 12 грудня у Белграді покладав вінки у меморіалі де поховані радянські солдати, загиблі в роки Другої світової війни. Зазначену фотографію, Неманья Рістіч, який перебуває у розшуку в Чорногорії, опублікував у Instagram 13 грудня.   На зображенні Рістіч стоїть за кілька кроків від Лаврова.

Неманья Рістіч крайній зліва
Неманья Рістіч крайній зліва

Як зазначає видання, присутність Рістіча так близько до російського дипломата викликає численні запитання, у тому числі, як він зміг пройти на територію, яка суворо охоронялася у зв’язку з візитом Лаврова.

Також виникає питання про співпрацю Сербії з Чорногорією у розслідуванні невдалої спроби путчу, у якому взяли участь двоє російських громадян, більше 20 громадян Сербії і Чорногорії та неідентифіковані члени проросійської опозиційної партії Чорногорії.

Нагадаємо, 16 жовтня в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Як повідомлялося, прокурор Чорногорії Мілівоє Катніч заявив, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича, щоб привести до влади опозиційну партію.

Кремль категорично відкинув можливість причетності Москви до спроб організації будь-яких протиправних дій у Чорногорії.

Пізніше стало відомо, що організатори невдалого путчу в Чорногорії брали участь у російській операції з організації окупації Криму

Теми: Чорногорія Росія
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