Рада Росія–НАТО 19 грудня обговорить ситуацію в Україні
Москва погодилася обговорити зростання напруженості, яке, як визнають обидві сторони, становить ризик для стабільності в Європі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Представники НАТО проведуть офіційну зустріч із російською стороною 19 грудня в Брюсселі.
Рада Росія – НАТО цього року збереться втретє. В альянсі стурбовані кризою в Україні, до якої причетна Росія, Москва натомість твердить, що її непокоїть нарощування військового потенціалу НАТО поблизу своїх кордонів.
"Рада Росія – НАТО є важливою платформою для діалогу. Я запросив членів Ради на засідання в понеділок. Ми зустрінемося на рівні послів у штаб-квартирі НАТО. Ми будемо обговорювати теми, що мають значення для європейської безпеки, особливо Україну", – вказав 15 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Посол Росії в НАТО Олександр Грушко заявив, що Москва висловить стурбованість з приводу плану НАТО надіслати багатонаціональні сили до країн Балтії та Польщі в наступному році.
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