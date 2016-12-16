Рада Росія–НАТО 19 грудня обговорить ситуацію в Україні

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 06:59

Москва погодилася обговорити зростання напруженості, яке, як визнають обидві сторони, становить ризик для стабільності в Європі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представники НАТО проведуть офіційну зустріч із російською стороною 19 грудня в Брюсселі.

Рада Росія – НАТО цього року збереться втретє. В альянсі стурбовані кризою в Україні, до якої причетна Росія, Москва натомість твердить, що її непокоїть нарощування військового потенціалу НАТО поблизу своїх кордонів.

"Рада Росія – НАТО є важливою платформою для діалогу. Я запросив членів Ради на засідання в понеділок. Ми зустрінемося на рівні послів у штаб-квартирі НАТО. Ми будемо обговорювати теми, що мають значення для європейської безпеки, особливо Україну", – вказав 15 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Посол Росії в НАТО Олександр Грушко заявив, що Москва висловить стурбованість з приводу плану НАТО надіслати багатонаціональні сили до країн Балтії та Польщі в наступному році.

Теми: Росія НАТО Донбас
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