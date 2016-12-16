Ассанж не заперечує російський слід у зламі мережі Демпартії США

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 07:24

Засновник порталу Wikileaks Джуліан Ассанж не виключає, що документи Демократичної партії США, які були відправлені журналістам, могли надійти з Росії.

Про це пише The Hill.

The Hill та інші видання, отримали документи від хакера або хакерського угруповання, яке називає себе "Guccifer 2.0". Хакери виклали ряд документів і на своєму сайті. Ассанж стверджує, що не знає, ким є Guccifer 2.0.

"Наше джерело - це не уряд Росії", - заявив Ассанж, уточнивши, що Wikileaks взагалі не отримували матеріалів від будь-якої держави.

При цьому, як зазначає видання, Ассанж порушив давню політику Wikileaks не коментувати нічого про свої джерела.

Втім Ассанж не виключив, що "злив" інформації з боку "Guccifer 2.0" був спланований російською стороною.

"Зараз ми не знаємо, хто стоїть за ними. Дуже схоже на те, що це - росіяни. Але іноді вони виглядають занадто по-аматорськи, і майже завжди виглядають занадто схоже на росіян", - вважає Ассанж.

Як відомо,  ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Пізніше представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Президент США Барак Обама заявив, що Вашингтон вживе заходів проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками.

Теми: хакери Росія США
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