АТО: 39 обстрілів, більшість з них – на Маріупольському напрямку

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 07:39

Минулої доби окупанти значно збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ, зосередивши вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку зі 120 та 82- міліметрових мінометів вони вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Богданівці, Гнутовому, Павлополю, Водяному, Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці. З озброєння БМП стріляли по Водяному, а по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське та Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли Станицю Луганську, Богуславське, Катеринівку, Старий Айдар та Новозванівку. По Новоолександрівці неодноразово вогонь вів БТР.

Загалом за минулу добу зафіксовано 39 обстрілів.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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