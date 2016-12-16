Московський блогер створив фейковий акаунт Савченко

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 10:16

У Twitter створили несправжню сторінку під ім’ям нардепа Надії Савченко.

Про це політик повідомила на своїй сторінці у Facebook:

"Увага, верифікували fake twitter. Ще раз повторюю: я не маю акаунт у twitter. Н.С.".

За фейковий акаунт відповідальність узяв блогер із Москви Ніколай Дікобаєв, повідомляє "Громадське".

"Я вважаю Путіна великою людиною. Я пишаюся тим, що у нас такий президент. З повагою, Ніколай Дікобаєв", – йдеться у твіті на сторінці з фотографією й ніком Савченко.

 

У своєму twitter-акаунті Дікобаєв ретвітить новини про те, що фейковий акаунт Савченко верифікували, і що хакер зламав twitter Савченко. Але блогер заперечує, що він – хакер.

 

Як відомо, 15 грудня Савченко виключили з фракції "Батьківщина", за кілька тижні до того вона вийшла з однойменної партії.

7 грудня нардеп потай відвідала Мінськ, де за сприяння ФСБ Росії зустрілася з ватажками бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Савченко стверджує, що говорила з ними про обмін полоненими. Вона переконана, що потрібен прямий діалог влади з бойовиками – попри думки про те, що це слугуватиме визнанням їх стороною конфлікту і розв’яже руки Кремлю.

Теми: Савченко інтернет Росія
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