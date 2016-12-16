ФБР допитувала в Україні свідків у справі Лазаренка

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 12:01

Співробітники Федерального бюро розслідувань США допитували свідків в Україні у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, повідомляють "Українські новини".

"Буквально минулого тижня співробітники ФБР були в Україні і допитували свідків у справі Лазаренка", – сказав він.

Він не уточнив кількість допитаних свідків і факт присутності в даний момент в Україні представників ФБР.

Також він повідомив, що агенти ФБР візьмуть участь у слідчих діях з економічних справ з метою повернення в Україну виведених екс-чиновниками активів за кордон.

Як відомо, раніше Генпрокуратура висловлювала надію на повернення Сполученими Штатами Америки коштів і активів, присвоєних Лазаренком.

Теми: Лазаренко США
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