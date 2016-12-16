У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 12:45

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнав 1 військовий.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден воїн не загинув, 1 боєць отримав поранення внаслідок провокації бойовиків біля Старого Айдару ", – сказав полковник.

За словами Лисенка, кількість збройних провокацій ворога знову збільшилася.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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