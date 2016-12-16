У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнав 1 військовий.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден воїн не загинув, 1 боєць отримав поранення внаслідок провокації бойовиків біля Старого Айдару ", – сказав полковник.

За словами Лисенка, кількість збройних провокацій ворога знову збільшилася.

Валентина Романенко, УП