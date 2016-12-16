Представник МЗС РФ пропонує Обамі вибачитися перед Януковичем

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 13:21

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала слова президента США Барака Обами про неприпустимість втручання у внутрішні справи інших країн.

Відповідний коментар вона розмістила в Facebook в п'ятницю.

Вона процитувала слова 44-го президента США з інтерв'ю радіо NPR.

"Я вважаю, що ми безсумнівно повинні вживати заходів, коли уряд будь-якої чужої країни намагається вплинути на об'єктивність наших виборів, і ми вживемо заходів", – сказав Обама.

"Може, він і перед Януковичем вибачиться заодно?", – пише Захарова.

Як відомо, раніше ЦРУ в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа.

За деякими даними розвідки Путін особисто брав участь в прихованій кампанії з втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Обама пообіцяв заходи у відповідь проти Росії за кібератаки.

Як повідомлялося, в третю річницю початку Євромайдану в Україні росіянам показали фільм Олівера Стоуна "Україна в огні", в якому стверджується, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США.

Українська правда

Теми: Росія США Янукович
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