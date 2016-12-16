Голова НАЗК купила три гаражі за майже 140 тисяч гривень

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 13:32

Голова НАЗК Наталя Корчак купила три гаражі (машиномісця)  загальною вартістю 136 350 гривень.

Такі відомості про зміну майнового стану вона внесла 15 грудня цього року.

Так, вона купила два гаражі площею 3,4 метри кожен по 45900 і ще один гараж  площею 3,3 метри за  44550 гривень.

Продавцем виступила компанія ТОВ "ФК "Столиця".

7 грудня Корчак задекларувала 266 816 гривень зарплатні, отриманої в НАЗК. 

Зарплата Корчак за жовтень складала 121 234,56 гривні.Оклад складав 29 406,40 гривні, надбавка за вислугу років – 50% розміру окладу (14 703,2 гривні), надбавка за інтенсивність праці – 100% окладу (29 406,40 гривні) і премія за жовтень – 60% (17 643,84 гривні).

У е-декларації за 2015 рік ні у Корчак, ні у її родини жодної машини вказано не було.

Оксана Коваленко, УП

Теми: декларація НАЗК
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IP: 82.207.118.---dekster16.12.2016 13:48
Шановна УП, до чого тутавтомобілі. Гаражі розміром 3,4 та 3,3 м не для авто, а для велосипедів, судячи із розмірів? У вас хтось редагуваннм займається? :))
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