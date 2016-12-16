В Одесі "повісили" опудало судді, який розглядає справу 2 травня

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 13:40

Невідомі "повісили опудало судді з табличкою "Він відпускав сепаратистів" на ліхтарі перед будівлею Малиновського райсуду Одеси, де в п'ятницю розглядається справа про події 2 травня 2014 року (в частині подій на Грецькій площі).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, суд не може розглянути справу по суті у зв'язку з відсутністю одного з обвинувачених Сергія Рудика, який був відсутній і на низці попередніх засідань.

В даний час колегія суду обговорює клопотання прокуратури про продовження строку тримання під вартою для п'яти обвинувачених, які все ще перебувають у СІЗО.

Фото: Думская
Фото: Думская

Як відомо, на початку грудня колегія суддів Малиновського райсуду Одеси змінилася у зв'язку з хворобою одного з суддів. У зв'язку з заміною судді за клопотанням одного з обвинувачених суд прийняв рішення розпочати розгляд справи спочатку.

Після відновлення після тривалої перерви, викликаної відпусткою суддів, розгляду справи 25 серпня суд з різних причин (відсутність обвинувачених, їхніх адвокатів, хвороби суддів) не міг приступити до розгляду справи по суті.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 людей і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом події правоохоронні органи почали близько десяти кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Зокрема, одеська обласна поліція почала низку проваджень за фактами одержання травм та загибелі людей у місцях зіткнень проросійських і проукраїнських активістів.

Деякі з цих справ вже передано до суду. Найбільш резонансна з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Обвинуваченими по даній справі проходять понад 20 осіб, у тому числі двоє громадян Росії. Всі – представники так званого "антимайдану".

Крім того, прокуратура розслідує діяльність посадових осіб одеської міліції в ході подій 2 травня.

Теми: Одеса суд Майдан
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