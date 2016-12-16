Аваков сподівається, що до весни буде новий глава Нацполіціі

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 13:48

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що до середини лютого наступного року в Україні буде обрано і призначено нового керівника Національної поліції.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"На першому етапі пропонуємо конкурсантам здати крім звичного СV-листа ще й візію з викладом свого розуміння роботи керівника Національної поліції. На початку січня комісія допустить до самих конкурсних процедур ту кількість людей, які пройдуть початкове сито", – зазначив Аваков.

За словами глави МВС, до комісії з відбору кандидатів на пост керівника Нацполіції входять представники громадськості та правозахисники, комісія буде засідати в найближчі дні.

Трохи пізніше, зазначив міністр, буде оголошена формальна процедура відбору, яка складатиметься з ускладнених тестів, перевірки на поліграфі і співбесіди.

Після цього, як пояснив глава МВС, комісія прийме рішення щодо кількох кандидатур на посаду і запропонує їх міністру на твердження.

"Якщо людина відповідає критеріям... я подаю кандидатуру в Кабінет міністрів і після цього ми отримуємо нового главу Нацполіції ... Згідно із законом з керівником Нацполіції буде укладено п'ятирічний контракт і таким чином він буде дистанційований від політичних змін", – заявив він.

Міністр висловив сподівання, що у Нацполіції буде новий керівник уже в лютому 2017 року.

"Дуже розраховую, що всі процедури нам вдасться завершити в січні і на початку лютого, до середини лютого ми можемо отримати вже призначеного главу Нацполіції", – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, яким глава МВС бачить нового керівника Нацполіції, Аваков сказав:

"Перш за все, він не повинен бути політиком, він повинен бути ефективним. Думаю, що ми досить награлися в особисті кар'єри і задоволення амбіцій. У нас повинен бути ефективний офіцер, якщо хочете, ватажок для тих поліцейських, які прийняли рішення служити і захищати".

"Я бачу кількох людей з діючих офіцерів, які в змозі конкурувати на цьому рівні... Можливо, є хтось за межами поліції", – додав він.

Як повідомлялося, глава МВС 15 грудня оголосив про проведення консультативного конкурсу на посаду глави Нацполіції України.

Серед базових вимог до претендентів: відповідність загальним умовам роботи в поліції, повна юридична освіта, не менше 7 років стажу в сфері права, не менше 5 років управлінського досвіду.

Для первинного участі в конкурсі необхідно подати резюме та мотиваційний лист.

Документи приймаються до 8 січня 2017 року включно.

14 листопада Хатія Деканоідзе заявила про свою відставку з посади голови Нацполіції. Її обов'язки зараз виконує перший заступник голови Вадим Троян.

Теми: поліція МВС Аваков
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IP: 46.133.173.---formalin16.12.2016 14:14
Поліція 4 місяці не матиме керівника. І це нориально? Аваков - людина не на своєму місці!
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