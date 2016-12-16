Двох членів комісії з ДБР без юросвіти вимагають замінити

Іван Стойко й Владислав Бухарєв із конкурсної комісії з вибору керівника Державного бюро розслідувань не мають вищої юридичної освіти.

Як повідомляє депутат Мустафа Найєм у Facebook, він готує заяву про кримінальне правопорушення особами, які допустили їх до роботи в конкурсній комісії.

"Два члени конкурсної комісії з відбору керівників Державного бюро розслідувань не мають вищої юридичної освіти, що прямо суперечить закону України про ДБР. Зокрема це Стойко І.М. (від КМУ) і Бухарєв В.В. (від Верховної Ради)", – написав нардеп.

Він вимагав від голів парламенту й уряду відкликати цих людей із комісії й замінити їх на представників громадянського суспільства, яке досі не представлене в комісії. Володимир Гройсман поки не відповів, а віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що доручила комітету з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів зайнятися цим питанням.

"А я тим часом готую заяву про кримінальне правопорушення особами, які свідомо допустили до роботи в конкурсній комісії ДБР осіб, які не відповідають вимогам закону", – повідомив Найєм.

Він нагадує, що ДБР має повноцінно запрацювати в листопаді 2017 року й перебрати на себе "майже всі" функції Генпрокуратури з виявлення, припинення, розкриття й розслідування злочинів, скоєних екс-президентом, членами уряду, вищої керівної ланки держорганів, керівником НАБУ, САП, більшістю керівного й особового складу правоохоронних, податкові, митних органів.

Як відомо, 5 грудня конкурсна комісія визначила 19 кандидатів, які будуть допущені до заключного етапу конкурсу на керівника ДБР: Олександр Буряк, Ольга Варченко, Василь Вовк, Роман Голобутовський, Олексій Горащенков, Олег Григоров, Роман Гупал, Віктор Клименко, Анатолій Корж, Юрій Македон, Анатолій Матіос, Сергій Палатов, Вадим Теличко, Володимир Трофименко, Роман Труба, Григорій Усатий, Олексій Харкевич, Богдан Чобіток та Олександр Чурсін.

У кулуарах конкурсу та політичних колах реальними фаворитами називають трьох кандидатів: співробітника ГПУ Ольгу Варченко, екс-помічника Порошенка Олексія Горащенкова та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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Олена Рощенко, УП