Турчинов консультує тещу з бізнес-питань

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:26

Секретар Ради національної безпеки Олександр Турчинов запевняє, що ні він, ні його дружина бізнесом не займаються.

Про це Турчинов сказав в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Ні, не займаюся. І моя дружина теж... А ось її рідна сестра, теща з тестем, у лавах вітчизняних підприємців", – сказав він.

При цьому Турчинов зазначив, що не допомагає і не лобіює бізнес своїх родичів, а їхня діяльність не пов'язана з держзакупівлями і держбюджетом.

"Якщо звертаються – консультую. Але не лобіюю. При цьому їх бізнес абсолютно не пов'язаний з держзакупівлями і українським бюджетом. Це для мене принципово. Я б ніколи не дозволив їм займатися подібним бізнесом, навіть якби він був суперчестним", – запевняє секретар РНБО.

"Адже завжди можна було б звинуватити, що я використовую своє службове становище: "Бачите, вони отримали замовлення, тому що у них родич – Турчинов", – зазначив він.

Теми: Турчинов
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IP: 79.61.32.---Andriy Andrukhiv16.12.2016 14:32
Невірю ..і..
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