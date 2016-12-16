В російській нацгвардії заявили, що боротимуться з революціями

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 15:24

Глава управління нацгвардії РФ в Алтайському краї Олександр Мауль заявив, що війська національної гвардії створили для боротьби з "п'ятою колоною" і "революційними бродіння".

З такою заявою він виступив на брифінгу для журналістів 15 грудня, передає "Медуза".

"Всі ви дивитеся телевізор, прекрасно бачите, що твориться, що є таке поняття, як "п'ята колона", ряд так званих громадських організацій, що фінансуються з-за кордону. Зараз революційні бродіння, на щастя, в Алтайському краї не проявляються так, як у федеральному центрі", - заявив глава управління.

Видання вказує, що розшифровку виступу Мауля опублікувало ІА Банкфакс, але потім текст пропав зі сторінки новини агентства. Він до цих пір доступний в кеші (копія).

"Необхідна федеральна структура, яка могла б стримувати всі революційні пориви. В одних руках зібрали і згуртували структури, які спочатку були націлені на забезпечення охорони громадського порядку. Зараз їх зібрали в єдиний кулак", - цитувало Мауля агентство.

Як відомо, 5 квітня 2016 року президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.

Теми: Росія армія Путін
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