Українською мовою вдома говорять трохи більше половини громадян

68,8% українців вважають своєю рідною мовою українську, 27% – російську, ще 1,7% називають рідню іншу мову.

Про це свідчить опитування Центру політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, проведене з 18 до 23 листопада.

При цьому 2,5% респондентів не змогли відповісти, повідомляють "Українські новини".

Російську мову рідною вважають 66,1% опитаних на підконтрольній Києву частині Донбасу, 52,4% – на сході, 30,7% – на півдні, 9,1% – у центрі, 2,6% – на заході країни.

Українську рідною вважають 96,7% опитаних на заході, 86,4% – у центрі, 62,8% – на півдні, 42,7% – на сході, 27,8% – на вільній частині Донбасу.

За словами респондентів, 55,4% із них спілкуються вдома українською мовою, 41,3% – російською, 1,4% – іншій мові, 1,9% не змогли відповісти.

Лише у західному регіоні частка тих, хто назвав рідною українську, близька до частки тих, хто говорить нею вдома, пише ZN.ua

У всіх інших регіонах частка тих, хто переважно спілкується вдома російською мовою, менша за частку тих, хто визнає її рідною. Найбільшою ця різниця є в південному регіоні, де визнають рідною мовою українську 63% опитаних, а в основному спілкуються нею вдома лише 34%.

При цьому 69% опитаних не відчувають необхідності в поліпшенні свого рівня володіння українською, 21,6% – відчують, 9,4% не змогли відповісти.

Опитування проводили з 18 до 23 листопада серед 2 015 повнолітніх у всіх регіонах, крім анексованого Росією Криму й окупованих територій Донецької й Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як нагадують соціологи, у 2011 році українську мову рідною називали 61% респондентів, російську – 36%, іншу мову – 2%. А мовою спілкування вдома українську називали 52% респондентів, російську – 45% опитаних, іншу мову – 1%,

У червні 2016 року 21,5% опитаних центром Разумкова вважали російську престижнішою мовою для спілкування.