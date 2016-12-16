24-річний прокурор виявився власником майна на півмільйона доларів

Прокурор Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Дмитро Михайлик виявився власником дорогої столичної квартири та коштовного транспорту.

Про це свідчить декларація прокурора за 2015 рік, повідомляють "Наші гроші".

Квартиру площею 132 "квадрати" неподалік Оболонської набережної на столичному проспекті Героїв Сталінграду прокурор купив у 2011 році, коли йому було 19 років. Зараз такі продають за $400 тис. У декларації прокурор написав, що купив житло за 671 тис. грн, що відповідало $84 тисяч за тодішнім курсом.

У 20 років прокурор докупив гараж на Героїв Сталінграда. У декларації вказав ціну 64 тисячі грн. Зараз такі гаражі коштують у 10 разів більше.

Прокурор Михайлик лише минулого року закінчив виш і вже на кінець 2015 року мав готівкою $40 тис. А ринкова вартість задекларованого майна прокурора, за підрахунками "Наших грошей", може становити приблизно $500 тис.

Тато Михайлика генерал-майор Олександр Михайлик з 2010 по 2014 керував міліцією Чернігівщини. Мати Олена Михайлик раніше очолювала управління обслуговування платників податків ГУ Міндоходів у Чернігівській області. Минулого року зареєструвалася фізичною особою-підприємцем, займається роздрібною торгівлею.

Батько молодого прокурора родом із Луганської області. Володіє 20 сотками у селі Раївка на Луганщині, яке зараз контролюється терористами.

На землі Михайлика розташований великий маєток із господарськими спорудами та виходом до річки Сіверський Донець. Документи на частину землі Михайлик-старший отримав, будучи на посаді заступником начальника чернігівської міліції.

Прокурор Михайлик минулого року купив Toyota Camry 2013 року. Вартість на вживаних авто цієї моделі становить понад $20 тис. Ще зареєстрував катер Buster XXL 2012 р. в., придбаний того ж року. В декларації прокурор вказує купівельну ціну у 125 тис. грн, однак на вторинному ринку навіть старіші моделі коштують значно дорожче. Наприклад, катер 2009 року сьогодні оцінюють у півмільйона гривень.

На 67-річну бабусю Любов Михайлик записаний Porsche Cayenne 2013 року випуску, який бабуся купила в 2014 році. Зараз ціна таких машин сягає $65 тис. На матір прокурора Олену Михайлик записаний Lexus RX 350 2012 року, який зараз може коштувати $46 тис. Купила машину жінка у 2015 році.

Бабуся прокурора Михайлика працювала завідувачем пекарні, а її чоловік Григорій Степанович був водієм.

Матір Олена Михайлик є власницею низки об’єктів нерухомості у Чернігові. Квартиру 101 квадрат, два машиномісця та нежитлове приміщення на 9 кв м жінка зареєструвала на себе перед Майданом. А у березні цього року докупила два 58-метрові чернігівські магазинні приміщення разом з Тетяною Силкіною.