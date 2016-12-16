Адвокати Януковича вимагають у САП справу проти Луценка

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 16:18

Адвокати АО "Aver Lex", які представляють інтереси Віктора Януковича, ініціюють порушення справи проти генерального прокурора Юрія Луценка та прокурора Головної військової прокуратури Руслана Кравченка.

Адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко звинувачують їх у службовій підробці й порушенні права на захист за попередньою змовою (ст.ст. 27, 366, 374 КК України). 

Відповідну заяву юристи подали до Генеральної прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України 16 грудня.

Адвокати стверджують, що Луценко і Кравченко надали до Печерського районного суду Києва завідомо неправдиві відомості, керуючись якими суд постановив затримати колишнього президента-утікача Януковича.

"Юрій Луценко та Руслан Кравченко для отримання незаконного дозволу на затримання Віктора Януковича вступили у злочинну змову і приховали від суду інформацію, яка мала істотне значення. Розуміючи, що адвокати у судовому засіданні спростують їхні доводи, вони вирішили проігнорувати вимоги закону та не повідомляти нас про розгляд цього питання у суді", – заявляє Сердюк.

За його словами, представники ГПУ не поінформували про подачу адвокатом Януковича підтверджень поважності причин неявки його клієнта на допити, про повернення Луценку повідомлення про підозру та повісток як неналежно вручених та про офіційне запрошення прокурорів для проведення всіх необхідних слідчих дій за участю Януковича за його місцем проживання у порядку міжнародної правової допомоги.

Адвокати обурюються, що Генпрокуратура заявила клопотання до слідчих органів Росії про проведення допиту Януковича он-лайн, але наполягала, що екс-президента переховується від органів досудового розслідування.

За твердженням Сердюка, такими діями завдано шкоду як особистим правам і свободам Януковича, так і "інтересам держави в цілому". 

"Генеральна прокуратура формує незаконну практику притягнення громадян України до кримінальної відповідальності через механізм заочного засудження шляхом фальсифікації документів і грубого порушення процедур, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – заявив адвокат.

Напередодні він заявив, що адвокати будуть оскаржувати рішення  Печерського суду, який підтримав клопотання ГПУ про надання дозволу на затримання Януковича, у всіх судах аж до Європейського суду у справах людини.

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Луценко Генпрокуратура суд
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