Кабмін дозволив НАБУ розпоряджатися зброєю

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 16:32

Кабінет міністрів дозволив Національному антикорупційному бюро визначати порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї і боєприпасів.

Про це йдеться в постанові уряду №938 від 14 грудня, повідомляють "Українські новини".

Цим документом уряд вніс зміни до положення "Про дозвільну систему".

Таким чином, НАБУ поряд зі Збройними силами, іншими військовими формуваннями, Національною поліцією, Держспецзв'язку та митною службою включено до переліку відомств на які поширюється порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї і боєприпасів.

Крім того, встановлено, що Антикорупційне бюро, як і інші силові органи, може своїми нормативно-правовими актами визначати порядок поводження з вогнепальною зброєю.

Як відомо, раніше Кабінет міністрів включив Міністерство юстиції, Національне антикорупційне бюро і Національну гвардію в перелік державних замовників з оборонного замовлення.

Теми: НАБУ Кабінет міністрів
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Коментарі — 1
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IP: 46.119.253.---Alexandr Kovalenko16.12.2016 16:55
а они им уже пользоваться научились?)) сразу вспомнил ту историю, когда их спецназ хваленый от судьи с травматом сбежал)) что носки их дорогущие, что оружие это - все это антураж, и ничего не поможет, пока бюро не начнет работать дОлжно.
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