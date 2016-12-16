На Львівщині п'яний суддя заснув за кермом

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 16:48

У четвер близько 17:00 у місті Стрий Львівської області п'яний суддя заснув у машині, яку він зупинив перед світлофором.

Про це повідомляє обласна поліція у Facebook.

Згідно з повідомленням, за цим автомобілем на світлофорі зупинилася патрульна машина поліції, а коли увімкнулося зелене світло, водій не рушив. Підійшовши до машини, поліцейські відчули сильний запах алкоголю і виявили, що водій спить.

"Інспектори довгий час не могли привести до тями водія, він не хотів відкривати очі. Керманич був у сильному стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів він пред'явив, окрім водійського, ще й посвідчення судді із закінченим терміном дії. Виявилося, що він є суддею без повноважень місцевого суду", – сказано у повідомленні.

Поліція додала, що від перевірки на сп'яніння водій відмовився. На нього оформили протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Теми: суд поліція
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IP: 5.1.26.---atthe16.12.2016 17:30
пропоную розстріляти його. на крайняк - повісити. толку з нього вже не буде...
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