Обвинувачених у "справі 2 травня" в Одесі залишили під арештом

Малиновський райсуд Одеси продовжив ще на 60 діб термін перебування під вартою п'ятьом обвинуваченим у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Згідно з рішенням суду Максим Сакауов, Євген Мефедов, Сергій Долженков, Владислав Романюк та Сергій Корчинський залишаться під вартою як мінімум до 14 лютого 2017 року, передає Інтерфакс-Україна.

Однак суд знову не зміг розглянути справу по суті у зв'язку з відсутністю одного з обвинувачених Сергія Рудика, який був відсутній і на попередніх засіданнях.

Раніше в п'ятницю невідомі "повісили опудало" судді з табличкою "Він відпускав сепаратистів" на ліхтарі перед будівлею Малиновського райсуду Одеси, де розглядалася справа про події 2 травня 2014 року (в частині подій на Грецькій площі).

Як відомо, на початку грудня колегія суддів Малиновського райсуду Одеси змінилася, суд прийняв рішення розпочати розгляд справи спочатку.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисно сплановані.