У Росії чиновників хочуть зробити відповідальними за мобілізацію

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 17:17

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, який вводить персональну відповідальність губернаторів і федеральних міністрів за виконання покладених на них за законом обов'язків по мобілізації громадян у воєнний час.

Про це у п'ятницю пише російське агентство ТАСС.

Згідно із законопроектом, персональна відповідальність в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації вводиться для "керівників федеральних органів виконавчої влади, вищих посадових осіб суб'єктів РФ, глав муніципальних утворень, глав місцевих адміністрацій і керівників організацій".

Крім того, визначається, що призовні комісії з мобілізації громадян створюються рішенням глав регіонів.

Такі комісії очолять або самі губернатори, або глави муніципальних утворень.

Теми: Росія армія
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