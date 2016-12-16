Бойовики зосередили обстріли на Маріупольському напрямку

84 перегляди
0
П'ятниця, 16 грудня 2016, 19:12

Проросійські бойовики у п’ятницю зосередили практично всі обстріли на Маріупольському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, використовуючи артилерію калібру 122-міліметри бойовики вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному.

Також з мінометів калібром 120 та 82-міліметри окупанти обстріляли Талаківку, Красногорівку, Широкине та Водяне.

По Мар’їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. "По Широкиному вогонь вела і БМП ворога. А по Красногорівці – снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку з стрілецької зброї обстріляли Нижньотепле. А на Донецькому – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку.

Загалом бойовики здійснили 19 обстрілів, з них 17 – на Маріупольському напрямку.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Держслужба заперечила переплати за квартири для ветеранів 16 грудня 2016, 14:36
У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу 16 грудня 2016, 12:45
Кістіон: Ми одержуємо вугілля з окупованих територій 16 грудня 2016, 09:04
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Нафтогаз": "Газпром" готує нову газову кризу
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку"
"Викрадений" екс-мер Херсона повернувся до України
Європарламент прибрав дату розгляду українського безвізу
Усі новини
Освіта

"Гроші – школі" у питаннях і відповідях: хто й за що платитиме в 2017-му?

Книги

БараБука обрала найкращі дитячі книжки