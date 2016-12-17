В Одесі напали на експерта місії Євросоюзу

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Субота, 17 грудня 2016, 01:15

В Одесі 16 грудня двоє чоловіків побили і пограбували митного експерта місії ЄС з Німеччини.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"У Приморський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлений 47-річний громадянин Німеччини - митний експерт місії Євросоюзу з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові", - йдеться в повідомленні.

За словами потерпілого, близько третьої години ночі двоє невідомих напали на нього біля залізничного вокзалу, побили і пограбували.

"У результаті вжитих першочергових заходів поліцейські встановили особи зловмисників, які скоїли розбійний напад. Ними виявилися 38-річний чоловік без певного місця проживання і 18-річний громадянин сусідньої держави", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 (розбій) КК України.

В даний час обидва правопорушники затримані. За даний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Теми: Одеса поліція
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