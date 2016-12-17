Клімкін: Київ готується розширити санкційний список проти РФ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про підготовку доповнень до списку санкцій проти Росії через позбавлення волі громадян України.

Про це повідомляє "ВВС Україна".

"Ми будемо намагатися адаптувати цей список по мірі того, як матимемо чіткі дані, хто залучений до процесів щодо наших політичних в'язнів. Оскільки для того, щоб поставити людину до санкційного списку, нам потрібні реальні докази", - зазначив Клімкін.

Він також підкреслив, що МЗС перевіряє інформацію щодо українських ув'язнених не тільки від рідних, а й від міжнародних правозахисних організацій, адвокатів.

"Зараз ми готуємо нові доповнення до списку санкцій", - резюмував Клімкін.