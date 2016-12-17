США заплатять $25 млн за інформацію про лідера ІДІЛ

США збільшили суму винагороди до 25 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе в упійманні лідера терористичного угрупування ІДІЛ Абу-Бакра аль-Багдаді.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Аль-Багдаді відповідальний за загибель тисячі мирних жителів на Близькому Сході, в тому числі за жорстокі вбивства численних цивільних заручників з Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

Відзначається, що він може переховуватися в Сирії або Іраку, на території, підконтрольній ІДІЛ.

У 2011 році США пропонували винагороду за інформацію про аль-Багдаді в 10 мільйонів доларів.