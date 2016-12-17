У Польщі лідер правлячої партії за допомогою поліції покинув Сейм
Глава правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський покинув будівлю Сейму, оточену тисячами протестувальників, які вимагали зустрічі з ним.
На кадрах, показаних польською телекомпанією TVN24, видно, що поліцейські, застосувавши силу, відтіснили протестувальників, допомогли йому вийти з будівлі і дійти до машини.
Після цього автомобіль Качинського покинув площу біля будівлі парламенту разом з іншими машинами, одна з яких належить прем'єр-міністру країни Беате Шидло.
Депутат від опозиційної партії Єжи Мейштович повідомив, що поліція застосувала сльозогінний газ, коли протестувальники спробували зупинити автомобіль Качинського.
Bez komentarza. 😨 pic.twitter.com/FesJLpWWGU— Artur Warcholinski (@awarcholinski) December 17, 2016
У Польщі тисячі протестувальників заблокували будівлю Сейму, після того як опозиція заявила, що правляча партія прийняла бюджет на 2017 рік, порушивши законодавство.
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