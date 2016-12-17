Доба в АТО: Бойовики значно збільшили інтенсивність обстрілів

16 грудня бойовики значно збільшили інтенсивність обстрілів, за добу вони відкривали вогонь 52 рази.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 152-мм артилерії сепаратисти обстрілювали Талаківку, а з 122-мм - Широкине, Красногорівку, Лебединське і Водяне.

Талаковка, Красногорівка, Широкине і Водяне також попали під вогонь з мінометів. По Мар'їнці, Гнутовому, Новотроїцькому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, по Широкиному стріляла БМП, а по Красногорівці бив снайпер.

На Луганському напрямку з 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке і Новозванівку. З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї - Попасну, Новоолександрівку, Станицю Луганську і Ніжньотепле.

На Донецькому напрямку з 122 міліметрової артилерії було обстріляно Невельське. Під вогонь мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили українські позиції поблизу Авдіївки і Луганського.