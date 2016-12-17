Кримського правозахисника, звинуваченого в "тероризмі", ізолювали в психлікарні

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Субота, 17 грудня 2016, 07:20

Фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір", правозахисника Еміра-Усеіна Куку утримують в одиночній камері психлікарні Сімферополя, куди його відправили на примусову психіатричну експертизу.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

За словами адвоката Едема Семедляева, йому про це повідомили пацієнти, які там перебувають. Імовірно, Куку помістили в одиночну камеру в перший же день його перебування в психіатричній лікарні - 8 грудня.

Семедляев стверджує, що причини ізоляції Куку - "надумані": "Спочатку сказали, що у нього короста, потім - що корости немає, і придумали щось ще".

Раніше міжнародна організація Front Line Defenders висловила заклопотаність фактом примусової психіатричної експертизи кримського правозахисника Еміра-Усеіна Куку.

8 грудня 2016 року Емір-Усеин Куку був відправлений на примусову психіатричну експертизу. Пізніше в той же день підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя прийняв рішення продовжити попереднє ув'язнення до 8 лютого 2017 року.

Емір-Усеин Куку виступає обвинуваченим у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" і знаходиться в попередньому ув'язненні з 11 лютого 2016 року. Його звинувачують в тероризмі і причетності до мусульманської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана терористичною в Росії.

Теми: Крим Політв'язні
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