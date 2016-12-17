Сайдік розповів, що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі

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Субота, 17 грудня 2016, 07:46

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдік вважає, що врегулювання ситуації заважає відсутність довіри між сторонами конфлікту.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу".

"Зараз в Україні люди обговорюють необхідність введення віз для росіян, і це просто свідчить про те, де ми знаходимося зараз у встановленні діалогу. Якщо не буде взаємного розуміння, не буде відновлення довіри, вся наша (посередницька – ред.) робота залишатиметься дуже складною", - підкреслив він.

Він також заявив, що без стійкого довгострокового припинення вогню ситуація не зрушиться з місця. Представник ОБСЄ зазначив, що "перший крок, який повинен бути зроблений - це реальне припинення бойових дій".

Відповідаючи на пряме запитання, хто, на його думку, несе відповідальність за зрив перемир'я, Сайдік заявив, що спробує сформулювати це дипломатично.

"Якщо ви прочитаєте доповідь Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і якщо ви розбираєтеся в географії, ви завжди можете зрозуміти, звідки ведуться обстріли", - сказав він.

Сайдік не став коментувати твердження про необхідність заміни Мінських домовленостей на інший формат, оскільки він сам "працює саме над імплементацією "Мінська".

За його словами, якщо хтось запропонує інший підхід для вирішення проблеми, він не буде поспішати називати це чимось кращим.

"Я думаю, що Мінські домовленості - це хороша платформа для вирішення проблем, дуже хороша платформа. Але для нової платформи, для нової угоди потрібно, щоб політики спочатку погодилися на ці домовленості", - підкреслив Сайдік.

Теми: ОБСЄ Донбас
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Коментарі — 2
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IP: 94.76.66.---samal17.12.2016 09:02
І буде з Україною те, що у Алеппо.
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IP: 176.100.177.---boreas17.12.2016 07:58
Чувак реально оху...л. Какое может быть доверие, если Россия на нас напала, оккупировала нашу территорию и убивает украинских граждан? Что он курит?
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