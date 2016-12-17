Теракт у турецькому Кайсері: посольство перевіряє, чи постраждали українці

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Субота, 17 грудня 2016, 09:46

Декілька людей загинуло в результаті вибуху біля автобуса в центральному турецькому місті Кайсері, також є поранені.

Як повідомляє ВВС, автобус перевозив військових, які перебували не при виконанні службових обов'язків.

Вибух стався навпроти університетського містечка.

Турецьке інформаційне агентство Dogan повідомляє, що вибухівка була закладена в автомобілі.

Разом з тим, посольство України в Туреччині перевіряє, чи є громадяни України серед постраждалих від теракту в Кайсері.

Згідно з повідомленням посольства у Twitter, теракт стався о 8:45 неподалік від університетського кампусу. ЗМІ повідомляють про десятки поранених.

Українська правда

Теми: Туреччина
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