Українців серед постраждалих від теракту в Туреччині немає – посольство

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Субота, 17 грудня 2016, 11:06

Українців серед загиблих та поранених в результаті теракту в турецькому Кайсері немає.

Про це повідомило посольство України в Туреччині у Twitter.

Як повідомлялося, в центральнотурецькому місті Кайсері стався вибух поблизу місцевого університету.

Замінований автомобіль вибухнув в районі зупинки громадського транспорту поблизу університетського кампусу, коли поряд проїжджав автобус з військовими.

За даними генштабу Туреччини, загинули 13 військових, ще 48 отримали поранення.

Українська правда

Теми: Туреччина
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