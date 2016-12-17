На Донеччині знайшли схрон з гранатометами й реактивними снарядами
На Донеччині в н.п. Новгородське прикордонники та представники Нацполіції виявили схрон зі зброєю та боєприпасами.
Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, у п'ятницю в ході реалізації отриманої інформації, яку здобули оперативні співробітники прикордонного відомства, правоохоронці оглянули жилий будинок в н.п. Новгородське.
Під час перевірки прикордонники та представники Нацполіції знайшли схрон із боєприпасами. В тайнику знаходилося 6 гранатометів, гранати, набої, тротилові шашки, кулеметні стрічки з набоями, реактивний снаряд до танкової гармати та прилад для створення штучної димової завіси.
Інформацію за даним фактом внесено до ЄРДР. Розпочато слідчі дії.
Українська правда
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