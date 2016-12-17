Досягнута нова угода про евакуацію цивільних з Алеппо

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Субота, 17 грудня 2016, 13:09

Нова угода, пов'язане з евакуацією цивільного населення зі східної частини сирійського міста Алеппо, була досягнута в суботу.

Як повідомляє Reuters, один з лідерів сирійських опозиціонерів Фарук Абу-Бакр заявив, що в ході операції будуть евакуйовані жителі двох шиїтських населених пунктів - Фуа і Кефрайя, що перебувають під контролем опозиції в провінції Ідліб.

Також евакуація пройде з міст Мадая і Забадані, які заблоковані проурядовими силами.

"Така домовленість дозволить повністю евакуювати жителів утримуваних повстанцями районів Алеппо", - сказав він.

Більш точної інформації про деталі досягнутої угоди поки не наводиться.

Як повідомлялося, 16 грудня евакуація людей зі східної частини Алеппо була припинена через нові вибухи в місті.

УНІАН

Теми: Сирія
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