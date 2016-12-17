Стало відомо, за що депутати хочуть звільнити Насірова та Білана

На сайті Верховної Ради оприлюднено проект постанови про визнання роботи голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його першого заступника Сергія Білана незадовільною та звільнення їх з займаних посад.

Відповідний документ розміщено на сайті парламенту.

"Необхідність звільнення Насірова і Білана з займаних посад пояснюється численними фактами порушень, вчиненими високопосадовцями, зловживанням службовим становищем, здійсненням неефективної фіскальної політики, направленої виключно на тиск на платників податків і приховування незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання", - йдеться в пояснювальній записці.

Серед порушень, в яких депутати звинувачують керівництво ДФС:

- зловживання при здійсненні бюджетного відшкодування та адміністрування ПДВ;

- низька ефективність податкової міліції у припиненні незаконної діяльності конвертаційних центрів;

- ініціювання кримінальних проваджень з порушенням вимог чинного законодавства (до моменту узгодження податкових донарахованих податкових зобов’язань) та з метою здійснення тиску на підприємства;

- бездіяльність з приводу стягнення податків з ПАТ "Укрнафта" на суму понад 10 млрд. грн.;

- невиконання вимог ПК України щодо врахування у СЕА реалізації пального залишків пального та здійснення тиску на суб’єктів господарювання;

- невжиття належних заходів реагування на протиправні дії посадових осіб ДФС України по вилученню горіхів у платників податків;

- заохочення порушення норм законодавства з боку службових осіб органів ДФС;

- неналежна організація митного контролю та митного оформлення товарів в зоні діяльності Київської митниці ДФС;

- невжиття належних заходів контролю за незаконною діяльністю ПАТ "Запоріжтрансформатор";

- ненадання інформації щодо розстрочення (відстрочення грошових зобов'язань) податкового боргу платників податків;

- неналежна організація та контроль за роботою внутрішніх інформаційних систем ДФС.

Нагадаємо, 15 грудня у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про визнання роботи голови Держфіскальної служби Романа Насірова та його першого заступника Сергія Білана незадовільною та звільнення їх з займаних посад.

Авторами проекту постанови виступили 38 депутатів фракцій коаліції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина".

Як повідомлялося раніше, фракція "Об’єднання "Самопоміч" вимагає звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його заступника Сергія Білана.

"Самопоміч" запустила спеціальний сайт, на якому підприємці можуть подати власні скарги на діяльність податкової.

Раніше депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій опублікував на "Економічній правді" колонку під назвою "П'ять причин звільнити керівника ДФС".

Економічна правда