СБУ затримала хулігана, який виманював гроші у депутатів від імені Кононенка

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Субота, 17 грудня 2016, 14:21

СБУ затримала хулігана, який від імені народного депутата від БПП Ігоря Кононенка виманював гроші у народних депутатів.

Про це повідомив нардеп від БПП Олександр Грановський на своїй сторінці в Facebook.

У своєму пості Грановський подякував співробітникам спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Коментуючи той факт, що на опублікованому фото руки злочинця перемотані скотчем, нардеп написав: "Діяти довелося без підготовки. Що було під рукою".

12 грудня Грановський публікував у Facebook повідомлення з месенджера "Телеграм" нібито від Кононенка, який просив передати номер телефону довіреній людині, щоб "владнати один момент".

"Звичайно ж, якийсь "бешкетник" таким чином намагається виманити гроші. Половина фракції теж отримала подібні повідомлення. Примітивно, але в якихось випадках ефективно", - писав Грановський.

Як повідомлялося, раніше депутат-утікач від "Волі народу" Олександр Онищенко заявив, що брав участь у підкупі депутатів Верховної Ради для президента Петра Порошенка, додавши, що в цьому процесі разом з ним були задіяні Кононенко, Грановський та інший депутат від БПП Сергій Березенко.

Також Онищенко заявив, що людина, яка приходила в його офіс і забирала один мільйон доларів на "кишенькові витрати" і про яку він розповідав раніше, також була Кононенком.

Українська правда

Теми: Верховна Рада БПП Кононенко Грановський
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.240.---Danchenko17.12.2016 14:56
Перший раз в житті чую, щоб особу, що виманює гроші у державних "діячів", називали хуліганом. І чому, в такому разі, "хулігана" затримувала СБУ, а, скажімо, не Збройні Сили України?
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IP: 46.119.240.---Danchenko17.12.2016 14:43
Перший раз в житті чую, щоб особу, що виматає гроші у державних "діячів", називали хуліганом.
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IP: 46.175.75.---vik735217.12.2016 14:33
Відволікаючий маневр. Напускають туману, щоб дискредитувати записи Оніщенка, яких вони панічно бояться. Гра на випередження та розкидування локшини!
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