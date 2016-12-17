СБУ затримала хулігана, який виманював гроші у депутатів від імені Кононенка

СБУ затримала хулігана, який від імені народного депутата від БПП Ігоря Кононенка виманював гроші у народних депутатів.

Про це повідомив нардеп від БПП Олександр Грановський на своїй сторінці в Facebook.

У своєму пості Грановський подякував співробітникам спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Коментуючи той факт, що на опублікованому фото руки злочинця перемотані скотчем, нардеп написав: "Діяти довелося без підготовки. Що було під рукою".

12 грудня Грановський публікував у Facebook повідомлення з месенджера "Телеграм" нібито від Кононенка, який просив передати номер телефону довіреній людині, щоб "владнати один момент".

"Звичайно ж, якийсь "бешкетник" таким чином намагається виманити гроші. Половина фракції теж отримала подібні повідомлення. Примітивно, але в якихось випадках ефективно", - писав Грановський.

Як повідомлялося, раніше депутат-утікач від "Волі народу" Олександр Онищенко заявив, що брав участь у підкупі депутатів Верховної Ради для президента Петра Порошенка, додавши, що в цьому процесі разом з ним були задіяні Кононенко, Грановський та інший депутат від БПП Сергій Березенко.

Також Онищенко заявив, що людина, яка приходила в його офіс і забирала один мільйон доларів на "кишенькові витрати" і про яку він розповідав раніше, також була Кононенком.

Українська правда