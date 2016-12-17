У Польщі продовжуються протести опозиції

Нічні протести під Сеймом Польщі продовжилися і зранку, ближче до полудня демонстранти пройшли ходою до Президентського палацу.

Про це повідомляє TVN24.

Варто зазначити, що раніше протести під Президентським плацом у Варшаві були анонсовані на неділю.

У демонстрації беруть участь прихильники опозиції та "Комітету захисту демократії", який вже неодноразово був організатором антиурядових протестів у Польщі.

Повідомляється про мирний перебіг протестів, хоча влада і стягує до Варшави півтисячі поліцейських – для підтримки порядку на акціях опозиції і недільному футбольному матчі.

"16 грудня було вчинено спробу знищити демократію в Польщі. Ми їм цього не дозволимо, захистимо демократію" - заявила глава партії "Твій Рух" Барбара Новацька.

"Вчора правляча більшість замінила Сейм на офіс однієї партії. Ми не згодні на такі методи" - заявив лідер "Комітету захисту демократії" Матеуш Кійовський.

Протестувальники скандують гасла "Захистимо демократію", "Свобода, рівність, демократія", вигукують заклики до президента Анджея Дуди не підписувати закон про громадські зібрання. Також протестувальники висловлюються за свободу ЗМІ і доступ до інформації.

Зазначається, що подібна акція проходить і в Кракові. До протестів можуть приєднатися і інші польські міста.

Нагадаємо, напередодні опозиція на знак протесту проти обмеження роботи журналістів у Сеймі заблокувала парламентську трибуну. Тим самим Сейм не зміг продовжувати подальшу роботу, хоча на засіданні очікувалося ухвалення бюджету на 2017 рік.

Пізніше спікер Сейму переніс засідання до іншого приміщення, де депутати ухвалили кілька законів, в тому числі і бюджет. Голосування відбувалося шляхом підняття рук. Опозиція наполягає на незаконності цього голосування, оскільки для його початку не було кворуму і вимагає скликати засідання на 20 грудня.

В ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Глава МВС Польщі Маріуш Блащак назвав події у Сеймі спробою незаконного захоплення влади.

Європейська правда