Суд повернув Києву 75 га земель ландшафтного заказника "Жуків острів"

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Субота, 17 грудня 2016, 15:10

Господарський суд Києва повернув у комунальну власність 75 га земель, розташованих у Голосіївському районі столиці на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків".

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко 17 грудня.

За його словами, землі з грубим порушенням вимог чинного законодавства були передані у 2007 році так обслуговуючому кооперативу "Котміст". 

"Справа розглядалась судами неодноразово. Останнім рішенням господарського суду Києва від 15 грудня 2016 року підтверджено правомірність вимог прокурора, визнано недійсними зазначене рішення Київської міськради, державні акти на землю та відсутність у вказаного кооперативу та подальших набувачів права власності на ці земельні ділянки", - зазначив Луценко. 

Він додав, що прокуратура Києва працює над кримінальною відповідальністю причетних посадових осіб.

Теми: прокуратура Київ земля Луценко
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IP: 95.108.133.---kerubino17.12.2016 16:40
Невже когось посадять -щось не вірю
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