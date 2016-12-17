Одеська міськрада не вважає чинними рішення щодо перейменування вулиць

Одеська влада не вважає чинними рішення, ухвалені учасниками громадських слухань, ініційованих нею 16 грудня в адмінбудівлі Приморської адміністрації Одеси.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради, пише "Укрінформ".

"Громадські слухання з обговорення проекту рішення Одеської міської ради "Про внесення змін до рішення Одеської міськради від 9 листопада 2005 року № 4858-IV "Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та других споруд, розташованих на території міста Одеси", не відбулися", - зазначено в повідомленні.

Мотивуючи свою позицію, у мерії заявили: "Багато хто з учасників слухань після раптової бійки в залі покинули слухання. Ті, що залишилися в залі, з голосу і без дотримання процедури громадських слухань розглянули питання, які не заявлені в порядку денному і не є предметом даних слухань".

У свою чергу, один з учасників слухань - одеський юрист Артем Карташов вважає, що місцева влада намагається протиправно протягнути через громадські слухання рішення про зворотнє перейменування вулиць, які були змінені у травні розпорядженням голови Одеської облдержадміністрації №303-А "Про перейменування об'єктів топоніміки в населених пунктах Одеської області", згідно з вимогами закону про декомунізацію.

"Міська рада прямо говорить, що не визнає це розпорядження, хоча воно, згідно з нормами законодавства, є чинним. Всупереч цьому, влада намагається повернути деякі комуністичні назви топонімів, що суперечить законодавству, замінити назви на честь борців за незалежність України, в тому числі загиблих при обороні Одеси у травні 2014 року", - сказав він.

Разом з тим, член історико-топонімічної комісії міськради Степан Желясков не став приховувати, що взагалі проти перейменувань вулиць, здійснених на підставі закону про декомунізацію.

Втім, як додав чиновник у коментарі Укрінформу, "у відведені законодавством терміни для виконання закону про декомунізацію, члени історико-топонімічної комісії теж пропонували керівництву Одеської мерії низку рекомендацій щодо перейменування топонімів, які є символами тоталітаризму, однак на розгляд сесії міськради їх чомусь не було внесено".

Як зазначає "Укрінформ", присутні на слуханнях журналісти засвідчили, що громадський захід відбувся, але не пройшов за сценарієм, який намагалася нав'язати одна з чиновниць міськради.

Члени територіальної громади, що зареєструвались, більшістю голосів обрали іншого головуючою - одесита Павла Кириленка, трьох членів лічильної комісії та секретаря громадських слухань.

Після того, як учасникам слухань було запропоновано висловитись і проголосувати на підтримку чи проти перейменувань топонімів, здійснених у травні за розпорядженням голови ОДА, більшість присутніх підняли видані організаторами слухань карточки "за". Лічильна комісія підрахувала: 92 учасники слухань проголосували за те, щоб залишити в силі перейменовані назви вулиць, а 29 учасників слухань проголосували проти.

Як повідомлялося, перед громадськими слуханнями сталася штовханина між активістами проукраїнських громадських організацій і правоохоронцями, які не допускали деяких мешканців міста до адмінбудівлі. До забезпечення охорони порядку було залучено не лише бійців Нацгвардії, що прибули на автобусах і бронетранспортері, а й спецпризначенців МВС (колишніх "беркутівців") та "Одеської муніципальної охорони", що застосовували проти одеситів сльозогінний газ і кийки.