Меркель відрядить до команди Трампа своїх "розвідників"

Канцлер ФРН Ангела Меркель відправить до Нью-Йорка свого радника з питань зовнішньої політики Крістофа Хойсгена для переговорів з командою новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише DW з посиланням на німецький тижневик Der Spiegel.

Як зазначає видання, у Берліні стурбовані тим, яку зовнішню політику проводитимуть Сполучені штати за нового президента. Тому Хойсген на початку наступного тижня має ознайомитися з ситуацією на місці, зокрема зустрітися з майбутнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном.

Як відомо, у передвиборчій кампанії Трамп критикував партнерів по НАТО та схвально відгукувався про президента РФ Володимира Путіна.

Окрім того під час підбору кандидатів на ключові посади у новій адміністрації Трамп досі фактично ігнорував зовнішньополітичний істеблішмент у Вашингтоні, з яким Німеччина традиційно підтримує тісні контакти, зазначає видання.