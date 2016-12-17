Ситник: Луценко закрив НАБУ доступ до ЄРДР

5853 перегляди
7
Субота, 17 грудня 2016, 17:11

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Генпрокуратура заблокувала доступ йому та його заступникам до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ГПУ пояснили, що Ситник не підписав відповідні необхідні папери. 

"З ГПУ у нас відносини доволі опосередковані, вони не здійснюють за нами нагляд. Єдине, що можу сказати, що впродовж останніх декількох днів пан Луценко, наприклад, заблокував доступ директора НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - заявив Ситник в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він пояснив, що згідно зі статтею 17 закону про НАБУ, НАБУ має доступ до всіх баз даних та інформаційних систем державних органів, і доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який ведеться ГПУ, давав НАБУ ще колишній генпрокурор Віктор Шокін.

"Але впродовж останніх днів ми отримали письмове попередження, що доступ директора і його заступників... припиняється. І цей доступ на сьогоднішній день припинений", - сказав Ситник, уточнивши, що попередження було з боку генпрокурора Юрія Луценка.

На питання про пояснення такого кроку директор НАБУ сказав: "Там є достатньо вільне трактування діючого законодавства. І прийняте рішення про припинення цього доступу. І це рішення мені здається доволі дивним, оскільки якраз ми постійно розвиваємо напрямок доступу до баз даних, до реєстрів".

У свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Артем Ситник не підписав папери, необхідні для поновлення електронного ключа доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українська правда

Теми: НАБУ Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У ГПУ кажуть, що Ситник не підписав папери для доступу до ЄРДР 17 грудня 2016, 17:59
Кабмін дозволив НАБУ розпоряджатися зброєю 16 грудня 2016, 16:32
Охендовський просить закрити справу проти нього 16 грудня 2016, 02:21
Коментарі — 7
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.247.---Alena Rudenko17.12.2016 19:25
Направление-то может НАБ и развивает, но дела в реестр этот вносят так редко, что те пару дней, что понадобятся сытнику что бы соизволить подписать бумаги НАБ вполне переживет без реестра)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.119.253.---Oleg Koval17.12.2016 18:36
ЦЮК:
так мы так и представляли, когда это НАБУ создавалось. Но Сытник выбрал путь наименьшего сопротивления, и предпочем стать участником политических интриг, вместо борьбы с коррупцией.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.119.253.---Oleg Koval17.12.2016 18:34
Evgen z PL:
Oleg Koval:
бред. щоб ви знали цо не про це каже Ситник. Ідіть ж*пу цілувати Луценкові десь в інше місце. геніальний прокурор без юридичної освіти, маразм
бред - это хамить незнакомым людям, как вы это делаете) А Сытник ваш драгоценный так забегался по прессухам и интервью, рассказывая, как они отлично работают, что ТУПО не обновил ключ) видно так сильно им в работе этот реестр нужен)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.227.35.---Evgen z PL17.12.2016 18:23
Oleg Koval:
бред. щоб ви знали цо не про це каже Ситник. Ідіть ж*пу цілувати Луценкові десь в інше місце. геніальний прокурор без юридичної освіти, маразм
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.55.---ЦЮК17.12.2016 18:12
Можновладці хочуть мати кишенькове НАБУ для захисту своїх корисних інтересів. Тому все роблять і будуть робити, щоб цей орган дискредитувати,не дати йому власних повноважень щодо проведення гострих оперативно-розшукових заходів, заблокувати доступ до важливої державної інформації і таке інше. Представте собі на хвилиночку, що у нас з'явився дійсно незалежне НАБУ з необхідними повноваженням, окремий незалежний суд для розгляду корупційних справ, тоді більшості високопоставлених чиновників на чолі з окремими керівниками держави треба терміново пакувати валізи.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Президент Польщі готовий стати посередником у вирішенні конфлікту в Сеймі
У ГПУ кажуть, що Ситник не підписав папери для доступу до ЄРДР
Ситник: Луценко закрив НАБУ доступ до ЄРДР
У Криму відпустили затриманого українського активіста
Усі новини
Книги

Кури, зубри, собаки, бджоли та квіти: особливі дитячі книжки 2016 року

Вчені пояснили

700 млн подарунків за ніч – як Санті вдається встигнути до кожної дитини