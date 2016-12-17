У ДПСУ викрили посадовців: розкрадали пальне і харчі

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Субота, 17 грудня 2016, 17:30

У Держприкордонслужбі викрили посадових осіб Одеського прикордонного загону, які розкрадали та привласнювали військове майно.

Про це 17 грудня повідомили у прес-службі ДПСУ. 

"Співробітниками Окремого відділу внутрішньої безпеки по Південному регіональному управлінні та військової прокуратури Південного регіону в Одеській області в рамках кримінального провадження виявлено та припинено протиправну діяльність окремих посадових осіб Одеського прикордонного загону.  Останні протягом тривалого часу, зловживаючи службовим становищем, розкрадали та привласнювали військове майно - паливно-мастильні матеріали та продукти харчування", - зазначили у ДПСУ. 

За даними відомства, тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини кримінального правопорушення та розмір завданих збитків.

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IP: 37.140.189.---kerubino17.12.2016 18:32
Треба будувати тюрми ,бо пересадити потрібно всю владу з верху і до низу ,а генералів і всяких вищих чинів садити без суду і слідства ,бо там не злодіів одиниці ,а все інше бариги .
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